Sant’Antimo spietata | la Paperdì Caserta cede ancora una volta

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 24 dicembre 2023) Aversa. Un copione diverso dal solito, ma il finale non delude le aspettative. La Paperdigioca probabilmente i migliori primi 19 minuti della stagione, nella ripresa omette però di ritornare sul parquet con la stessa cattiveria, e l’esito si scrive da solo. E così ritorna a balbettare in attacco, are il passo in difesa, a capitolare sotto i colpi di unache mai aveva vinto in trasferta in questo campionato. Stac’è la rimonta,riesce a riportarsi sotto dopo essere stata anche ad inseguire in doppia cifra, ma nel finale con la palla della vittoria la costruzione di Vitale per Paci è senza frutto, confusa e improduttiva. E così arriva questo 81-83. La Juve oramai ha perso il conto delle sconfitte consecutive, ma saluta questo 2023 con un record che al momento dice ...