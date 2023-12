Sant’Antimo | il derby è tuo | Caserta cade tra le mura ‘amiche’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon arriva la tanta agognata vittoria sotto l’albero per la Paperdi. I bianconeri escono sconfitti nella sedicesima giornata di campionato di Serie B girone A nelcontro la Geko PSAper 81-83, non riuscendo a compiere il sorpasso nel finale di partita, con la squadra di Ciro Dell’Imperio costretta nuovamente a leccarsi le ferite. Come spesso ac, i bianconeri hanno una buona partenza, muovendo bene la palla dall’arco. Le triple di Vitale e Butorac permettono ai padroni di casa di volare sul 12-4 dopo tre minuti, provocando il time out di Gandini.inizia a carburare con il gioco da tre punti di Colussa ed i liberi di Mennella, poi Kamperidis ed Alibegovic si sfidano a suon di canestri, il primo quarto si chiude sul 23-24 con il libero ...