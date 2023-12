Santa Marinella cura i “Cuori abbandonati” | coperte | cucce e cibo per il canile

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023- Sarà un Natale diverso per i cani e i gatti ospiti deldi Furbara e per le colonie feline sparse per la città. Calde, confortevolitte e tantoper loro quest’anno. A donarli sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di, che hanno organizzato una raccolta nel mese di dicembre, a cui hanno partecipato con generosità tanti ragazzi e le loro famiglie. “L’Amministrazione Comunale ringrazia gli alunni delle scuole della città per aver pensato agli animali, che trovano riparo neldi Furbara. Sono gesti che scaldano ie che fanno ben sperare nelle generazioni future”, ha affermato ...