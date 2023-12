Salto con gli sci | la Tournée dei 4 trampolini è come un pacco messo sotto l’Albero! Sarà a sorpresa | o soddisferà le richieste?

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023) Fra pochi giorni prenderà il via la settantaduesima edizione delladei 4. Il tradizionale appuntamento collocato durante le vacanze natalizie incolla milioni di persone agli schermi e ne attira migliaia nel poker di località che la organizzano da sempre (Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen in Baviera, Innsbruck in Tirolo e Bischofshofen nel salisburghese). L’evento va oltre l’aspetto sportivo. Per gli atleti conquistare la Vierschanzentournee “sistema” l’intera carriera, per gli spettatori (soprattutto nel mondo germanofono) rappresenta uno svago e un divertimento tipici del periodo. Una sorta di “festa nelle feste”, che per definizione non fa mancare le sorprese. Di tanto in tanto vincono i favoriti, ci mancherebbe. In altre occasioni, viceversa, trionfano nomi del tutto o parzialmente inattesi. L’esempio più eclatante è quello di ...