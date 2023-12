Saltburn | la recensione del film di Emerald Fennell | arrivismo e potere classista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023), proprio come il titolo del suo primo, è una donna promettente. O meglio, una regista promettente. E, proprio come nella pellicola del 2020 con protagonista Carey Mulligan, è chiaro il tipo di discorso che inla regista britannica vuole portare avanti. La narrazione di una efferata lotta di classe è la stessa. Se nel primo è tra maschile e femminile, tra privilegio di genere e oppressione, qui è tra classi sociali alterne. Una storia dal medesimo impatto e, se vogliamo, dai medesimi risvolti. Il personaggio interpretato da un sempre enigmatico Barry Keoghan, Oliver, si fa macchina di vendetta proprio come Cassandra in Promising Young Woman. Lo fa attraverso il duplice stiletto del sesso come coercizione e della seduzione come arma ossessiva. Ma il mantra, nel cinema che sta facendo ...