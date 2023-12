Salah in Coppa d'Africa | il Liverpool ha scelto chi può sostituirlo

Ci puo' stare di portare via dai campi da gioco europei number one del pallone come Neymar, Ronaldo oma ospitare nel 2034 ladel Mondo a Riyadh è quasi un delitto di lesa maestà. Ma così ...Presto, infatti, dovrà rispondere alla convocazione della Nigeria per lad'Africa, che ... Davanti a Osimhen si sono piazzati Kane, Rodri, Vinicius,e De Bruyne. Ci sono altri due '...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Momo Salah riscrive ancora una volta il suo nome nella storia della Premier League. L’attaccante egiziano ex Roma e Fiorentina, al Liverpool dal 2017, è diventato il decimo marcatore più prolifico ...