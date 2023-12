Rugby | nello scontro della Vigilia Rovigo espugna Padova per 12-10

(Di domenica 24 dicembre 2023) Andato in scena oggi il derby tra Petrarca, valido per la nona giornata del campionato di Serie A elite. Gli ospiti riescono ad imporsi allo scadere per 12-10 volando in seconda posizione in classifica alle spalle del Viadana. Il piede di Tebaldi muove il tabellino nel primo tempo, poi la meta di Fernandez fa volare i padroni di casa sul 10-0. Partita che sembra finita, invece no: al 66? Giulian accorcia le distanze, mentre Cadorini proprio allo scadere timbra la meta del sorpasso e firma l’apoteosi degli ospiti. Petrarca10-12 Petrarca: Esposito; Bellini, De Masi, Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa, Nostran, Trotta; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Borean.A disposizione: Brugnara, Luus, D’Amico, Quaranta, ...

