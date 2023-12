Rugby | Benetton un avvio quasi perfetto | le Zebre crescono ma manca la difesa

(Di domenica 24 dicembre 2023) Con il derby italiano di ieri sera si è chiusa la prima parte della stagione perTreviso eParma, che si ritroveranno in campo il prossimo 30 dicembre per la seconda sfida tutta azzurra dell’UnitedChampionship. E con il giro di boa a un passo vediamo di fare il punto della situazione delle due italiane. Per quel che riguarda laTreviso l’di stagione è stato sicuramente più che positivo. In otto giornate, infatti, sono arrivate sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, che valgono i piani alti della classifica e la piena zona playoff. Se si aggiungono la sconfitta con bonus e la vittoria in Challenge Cup il quadro è completo e roseo per Marco Bortolami e i suoi ragazzi. La stagione, però, è ancora lunga e, soprattutto, a breve arriverà il Sei Nazioni che ...

Uno stadio Lanfranchi di Parma gremito in ogni ordine di posti, come non lo si vedeva da anni, è stato il teatro del primo derby di UnitedChampionship della stagione fra Zebre e. I gialloblù non sonno riusciti a regalarsi il Natale che avrebbero voluto, perché la vittoria è stata dei trevigiani. Almeno []...Messi da parte i primi due turni di Challenge Cup, ilTreviso si dedica nuovamente al campionato. L'ottavo turno dello UnitedChampionship coincide con il primo dei due derby natalizi contro le Zebre. Il giorno dell'antivigilia di Natale ...Uno stadio Lanfranchi di Parma gremito in ogni ordine di posti, come non lo si vedeva da anni, è stato il teatro del primo derby di United Rugby Championship della stagione fra Zebre e Benetton. I ...L'ottavo turno dello United Rugby Championship coincide con il primo dei due derby natalizi contro le Zebre. Il giorno dell'antivigilia di Natale si gioca il primo dei due atti al Lanfranchi di Parma, ...