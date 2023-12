Roma | vasto incendio nell' impianto rifiuti di Malagrotta

Unincendio è divampato oggi 24 dicembre nella discarica di Malagrotta a. Il fuoco si sarebbe originato all'interno di un capannone per il trattamento dei rifiuti, nell'impianto TMB1, per ...16.45, incendio in discarica Malagrotta Unincendio si è sviluppato, a, nell'impianto di smaltimento rifiuti di Malagrotta, considerato la più grande discarica d'Europa, con i suoi 240 ettari e circa 5mila tonnellate di rifiuti in ...Un vasto incendio è scoppiato nella discarica di Malagrotta a Roma. Circa 40 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 40 automezzi. L’incendio si è sviluppato alle 15.30 presso il Tmb 1, ..."Riprendiamoci le strade". Con questo hashtag il centro sociale Askatasuna, a Torino, lancia il 'Capodanno Parade', una festa in piazza Vittorio Veneto con appuntamento alle ore 23 del 31 dicembre.