Roma | vasto incendio in impianto rifiuti a Malagrotta

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Malagrotta, a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco con quattro squadre. L’impianto interessato è ...Intorno alle 15.30 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via di Malagrotta quattro squadre dei vigili del fuoco per un vasto incendio, con la nuvola di fumo visibile da diversi ...