Roma | rissa in strada per futili motivi | sei persone denunciate

(Di domenica 24 dicembre 2023) CRONACA DI– (Nova) – Nella tarda serata di ieri, in via Cassia altezza civico 1816, alcuni cittadini stranieri visibilmente ubriachi hanno iniziato a litigare animatamente inper. Giunte numerose segnalazioni al 112, la pattuglia dei Carabinieri della StazioneLa Storta e’ intervenuta sul posto, dove la lite era sfociata in, sorprendendo 6 cittadini moldavi, tutti senza fissa dimora, che si stavano aggredendo a vicenda con calci e pugni. Sono stati tutti identificati e denunciati. Per fortuna nessuno di loro e’ rimasto ferito, rifiutando le cure mediche.

