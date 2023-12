Roma | nuove divise per i portalettere della Capitale

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023 – Cambio d’abito per i. Presso il Palazzo delle Poste di Piazza San Silvestro a, sono state presentate leaziendali per chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito consegnando ai cittadini corrispondenza, pacchi e servizi a domicilio. L’evento di presentazione si è svolto all’interno dello storico centrale ufficio postale e più precisamente negli spazi che ospitano la mostra “Poste Storie”, l’esposizione sulla storia di Poste Italiane inaugurata in occasionecelebrazione del 160° anniversario dell’Azienda. Testimonial dell’evento tre, arrivati a San Silvestro dai Centri di recapito cittadini a bordo dei loro mezzi elettrici e a illustrare le ...

...applicazione in provincia di Brescia dell 'arresto con flagranza in differita previsto dalle... Video su questo argomento, nigeriano di 32 anni arrestato per due stupri... " Abbiamo trattato letematiche della digitalizzazione, dell'eco digitalizzazione, dell'... presso l'Università Tor Vergata die presso l'Università Federico II di Napoli. Con l'ingegner ...News1 ora fa Caso Juve, il club bianconero rischia una nuova penalizzazione Cosa filtra Caso Juve, il club bianconero rischia una nuova penalizzazione Cosa filtra sulle indagini della Procura di ...Roma rischia un'altra emergenza rifiuti' "L'impianto di Malagrotta è in fiamme. A 18 mesi di distanza si sta alzando nuovamente un'imponente colonna di fumo dall'impianto che accoglie quasi un quarto ...