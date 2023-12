Roma-Napoli | Mourinho | “Abbiamo sempre avuto il controllo della partita | vittoria meritata”

La Roma batte 2-0 un Napoli che chiude in nove uomini a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen . All'Olimpico le reti di Pellegrini e Lukaku ... (liberoquotidiano)

Calcio Napoli , espulsi Politano ed Osimhen: squadra a pezzi e nervosissima. Finisce in 8 il Calcio Napoli : dopo le espulsioni di Politano per uno ... (2anews)

La Roma la decide nel segno di Pellegrini e Lukaku : Napoli sconfitto 2-0, rosso per Politano e... Osimhen ()

Le parole di Jose Mourinho, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro ilJose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo. Di seguito le sue parole dopo la vittoria dei giallorossi. PARTITA - "L'ultima partita prima di Natale cambia un po' il nostro Natale. Ne abbiamo parlato prima della ...Commenta per primo Vince la, 3 punti importanti che le danno un bel Natale. Un passo alla volta, ilinvece si allontana sempre più dal suo scudetto. Ora è settimo, scavalcato proprio da Mourinho, a 4 punti dal ...La Roma torna al successo, dopo il ko di Bologna, superando il Napoli 1-0 grazie al gol di Pellegrini, con una gara attenta e di spessore tecnico e tattico contro la squadra di Mazzarri, apparsa ...rosso diretto e Napoli in dieci uomini Il Napoli dovrà affrontare gli ultimi minuti della partita con la Roma con un uomo in meno a causa dell’espulsione a Matteo Politano. L’esterno dei partenopei al ...