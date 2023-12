Roma - Napoli | due caratteri agli antipodi

Le pagelle deldopo la sconfitta per 2 - 0 incassata contro laall'Olimpico nel match valido per la 17ª giornata di Serie ...Con l'effetto che la lava giallorossa dilaga nell'Olimpico festante, e ilguarda attonito quanto grande e quanto vuoto è il suo ...C'era, la classe di Pellegrini. Acquattata sotto gli infortuni, il gossip, la depressione, che è il lato oscuro di ogni talento. C’era ed è venuta fuori in una torsione del corpo e dello spirito, come ...Mourinho (all.) Li voleva così: dinamici, aggressivi, concentrati. Per questo ha escluso gli imputati del processo di Bologna, puntando sui corpo a corpo per sorprendere il Napoli. Ma una volta incass ...