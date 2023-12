Roma-Napoli 2-0 | Pellegrini e Lukaku stendono i partenopei

Roma-Napoli 2-0, arbitraggio di Colombo nel mirino della critica: azzurri in 9 e ko per le espulsioni. Finisce 2-0 per la Roma il big match ... ()

Commenta per primo2 - 0Rui Patricio 6: Vede i fantasmi Osimhen e Kvara da lontano, ma non ha paura. Anche perché restano ben lontani dalla sua porta Mancini 7: La pubalgia la mette un attimo dietro ...... controllo magistrale in corsa, entra in area e serve Bove solo davanti a Meret ma il centrocampista calcia incredibilmente addosso al portiere delcha salva un gol fatto. Laalza il ...si è trovata più a suo agio la Roma, che ha messo ko il Napoli nel finale con Pellegrini e Lukaku e lo ha superato in classifica. Gli azzurri hanno perso il filo del loro gioco e non sono riusciti a ...Nella ripresa azzurri in nove: cartellini rossi per Politano e Osimhen.ROMA (ITALPRESS) - La Roma batte 2-0 il Napoli che chiude in nove uomini ...