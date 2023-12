Roma-Napoli 2-0 l’arbitro assoluto protagonista Gli azzurri finiscono in 8

(Di domenica 24 dicembre 2023)2-0, arbitraggio di Colombo nel mirino della critica:in 9 e ko per le espulsioni. Finisce 2-0 per lail big match dell’Olimpico contro il, ma a fare notizia è soprattutto l’arbitraggio di Colombo che con le espulsioni di Politano e Osimhen condiziona pesantemente il risultato finale. Al 79? l’episodio chiave: Politano, lanciato verso la porta giallorossa, viene trattenuto vistosamente per la maglia da Zalewski. L’azzurro reagisce con un pestone di frustrazione all’avversario. Colombo non ci pensa due volte ed estrae il rosso, lasciando ilin 10 uomini. Decisione molto severa che scatena le proteste azzurre. Lane approfitta e passa in vantaggio con un gol di Pellegrini. Ma non è finita, perché all’87’ arriva un altro ...

Commenta per primo2 - 0Rui Patricio 6: Vede i fantasmi Osimhen e Kvara da lontano, ma non ha paura. Anche perché restano ben lontani dalla sua porta Mancini 7: La pubalgia la mette un attimo dietro ...... controllo magistrale in corsa, entra in area e serve Bove solo davanti a Meret ma il centrocampista calcia incredibilmente addosso al portiere delcha salva un gol fatto. Laalza il ...si è trovata più a suo agio la Roma, che ha messo ko il Napoli nel finale con Pellegrini e Lukaku e lo ha superato in classifica. Gli azzurri hanno perso il filo del loro gioco e non sono riusciti a ...Nella ripresa azzurri in nove: cartellini rossi per Politano e Osimhen.ROMA (ITALPRESS) - La Roma batte 2-0 il Napoli che chiude in nove uomini ...