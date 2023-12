Roma-Napoli 2-0 | A S | P R M | Arbitri…

Le pagelle del Napoli dopo la sconfitta per 2 - 0 incassata contro la Roma all'Olimpico nel match valido per la 17ª giornata di Serie ... (247.libero)

Il Napoli cade rovinosamente a Roma, un netto due a zero quello subito dagli azzurri, mai in grado di far male ai giallorossi. Una caduta rovinosa ... (spazionapoli)

Prevista una giornata di sostanziale blocco per la linea fissa in molte città italiane, dal tardo pomeriggio del 23 dicembre alla sera del 24 ... (repubblica)

Nel posticipo della 17ª giornata di DSerie A, lasupera ilper 2 - 0. Nel secondo tempo, la squadra di Mazzarri crolla alla distanza anche a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen. Guarda il video degli ...Lavince uno scontro diretto importante contro ildopo aver perso quello con il Bologna pochi giorni fa Lavince uno scontro diretto importante contro ildopo aver perso quello ...Qualche volta viene messo in mezzo nelle rare sovrapposizioni che il Napoli fa dal suo lato ... Il gol che ci voleva. Per la Roma e per lui. E soprattutto per mettere a tacere tante male lingue.La giornata numero 17 (e a Napoli i numeri hanno un certo valore ... più di qualcosa si è rotto all’interno di un gruppo un tempo granitico. Gli, mentre la Roma, dopo la batosta di Bologna, ritrova ...