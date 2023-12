Roma | incendio nella discarica di Malagrotta Emergenza ambiente e allarme rifiuti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Undi vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nell’impianto Tmb trattamentodi, all’estrema periferia ovest di. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco. Presenti alcune pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile. L’area è stata perimetrata ed è in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto la polizia e i carabinieri. Dal luogo del rogo si è alzata un’alta colonna di fumo nero che è visibile da chilometri di distanza e da diverse parti della Capitale Le raccomandazioni della Protezione Civile aini A titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’di: non sostare nei ...

