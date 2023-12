Roma | il giudice punisce i tifosi per i cori contro Napoli | il provvedimento è ufficiale

Roma , una vera e propria tegola per il tecnico José Mourinho: arriva la decisione da parte del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Romelu ... (notizie)

Serie A - giudice sportivo : due giornate di squalifica a Salvatore Foti (Roma) per espressioni irriguardose

Zero squalifiche per i giocatori, ma stangata per il vice di Mourinho alla Roma, Salvatore Foti. Sono i verdetti del giudice sportivo dopo le gare ... (sportface)