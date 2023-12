Roma e Feyenoord | è sfida anche per Nino del Fluminense

(Di domenica 24 dicembre 2023) Rientrato a Rio de Janeiro dopo la cocente delusione della brutta sconfitta (0 - 4) nella finale del Mondiale per club contro il Mster City, per ilè già tempo di pensare al prossimo ...

Dopo la finale di Tirana e i quarti di finale dello scorso anno in Europa League, Roma e Feyenoord si incontreranno di nuovo al playoff da dentro... (calciomercato)

Il destino si diverte e ha messo per l'ennesima volta il Feyenoord sulla strada della Roma . La sfida è ormai diventata una classica europea, con ... (247.libero)

Sarà ancora Roma-Feyenoord in Europa League. La squadra gial loro ssa fin qui ha vinto tutti i doppi confronti con gli olandesi, inclusa la finale di ... (sportface)

Adesso invece, secondo quanto risulta a fonti della società carioca, sul giocatore ci sarebbero, che a febbraio si sfideranno per il terzo anno consecutivo nelle coppe europee e ...Intervenuto ai microfoni di Voetbal International, Santiago Gimenez del(prossimo avversario dellain Europa League ), ha parlato dell'ultimo precedente europeo tra le due squadre, quando si scatenò una rissa tra le parti . "Lo scorso anno abbiamo giocato ...Rientrato a Rio de Janeiro dopo la cocente delusione della brutta sconfitta (0-4) nella finale del Mondiale per club contro il Manchester City, per il Fluminense è già tempo di pensare al prossimo ann ...Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, ha rilasciato un'intervista a Voetbal International, tornando sulle ultime partite contro la Roma: "Lo scorso anno abbiamo giocato così bene e al 90', con ...