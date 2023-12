Roma | duello di calciomercato con il Feyenoord | i giallorossi pronti a pagare la clausola

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il Fluminense è reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale per club contro il Manchester City e la dirigenza è già in contatto per programmare il futuro. Il club carioca dovrà chiarire la situazione di due calciatori molto importanti: il mediano André e il difensore centrale Nino. Proprio quest’ultimo ha un contratto in scadenza tra un anno, alla fine del 2024, ed è seguito da tanti club di prima fascia in Europa. Nel contratto è prevista unarescissoria da 7 milioni di euro e rappresenta un grande affare anche dal punto di vista economico. Il calciatore è finito nel mirino dello Zenit, ma il calciatore ha rifiutato la destinazione.