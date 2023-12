Roma | discarica di Malagrotta in fumo ma le fiamme sono sotto controllo

(Di domenica 24 dicembre 2023) AGI - Inil Tmb 1 di, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti die Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via di257. Sul postointervenuti i vigili del fuoco e il personale Gos-Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra.presenti anche alcune pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile. Brucia l'impianto che si era salvato nel maxi incendio che aveva colpito laa giugno del 2022. Ancora al vaglio le cause del rogo, su cui indaga la polizia. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Monteverde, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Informati i carabinieri della stazione di Ponte Galeria. Le operazioni di spegnimento ...

