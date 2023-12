Roma Discarica di Malagrotta | in fiamme il Tmb 1

(Di domenica 24 dicembre 2023) CRONACA DI– Rifiuti: inil Tmb 1 di, colonna di fumo altissima. Un incendio e’ divampato alle 15:30 circa di oggi, all’interno dell’impianto dei rifiuti a. Sta bruciando il Tmb1, la linea del trattamento dei rifiuti ancora in funzione. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco con carri schiuma e carri autoprotettori. Inoltre si attende l’arrivo dei mezzi di movimento terra. La colonna di fumo e’ altissima e si vede a chilometri di distanza. Dopo l’incendio scoppiato nell’estate del 2022, ancora una volta ladiè stata invasa dalle

Una colonna di fumo acre, diretta verso, si è alzata all'improvviso spaventando diversi residenti che hanno incominciato a chiamare il numero delle emergenze. Sul posto i vigili del fuoco con ...Sono 40 i Vigili del Fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nelladi Malagrotta per un incendio sviluppatosi all'interno dell'impianto Tmb1 per il trattamento dei rifiuti , in zonaSud. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. È stato richiesto ...Un vasto incendio è scoppiato nella discarica di Malagrotta a Roma. Circa 40 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 40 automezzi. L’incendio si è sviluppato alle 15.30 presso il Tmb 1, ...Dopo l’incendio scoppiato nell’estate del 2022, ancora una volta la discarica di Malagrotta è stata invasa dalle fiamme ...