Roma | brucia la discarica di Malagrotta

(Di domenica 24 dicembre 2023) AGI - In fiamme il Tmb 1 di, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti die Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via di257. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale Gos-Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra.l'impianto che si era salvato nel maxi incendio che aveva colpito laa giugno del 2022. Ancora al vaglio le cause del rogo, su cui indaga la polizia. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Monteverde, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Informati i carabinieri della stazione di Ponte Galeria. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende, ci vorrà tempo perché le fiamme siano domate del tutto. Sono impegnati 40 pompieri e 13 automezzi. "È ...

Dybala vuole bruciare le tappe per il rientro in campo: l’argentino riuscirà a tornare in tempo per quella sfida Come riportato dal Corriere ... (calcionews24)

...e dall'odio e una cometa che squarcia il cielo per avvertire che il tempo finisce e il soleancora. Non era il momento di nascere per un bambino, in una terra stretta nella morsa di; ...Il 2 - 0 rifilato in trasferta in casa della, anche per via delle due espulsioni ai danni degli azzurri. Il tecnico chiamato in corsa ha spiegato, trovando qualche aspetto positivo nella ...Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno dell'impianto di rifiuti a Malagrotta, vicino Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco con quattro squadre. L'impianto interessato è il TMB1. È ...Disavventura Mazzarri dopo Roma-Napoli! Si dilunga in conferenza, perde il pullman della squadra e torna a casa in taxi ...