Rocco Siffredi piange a Ballando | confessione sul figlio Lorenzo | “C’entra il mio lavoro”

Leggi su biccy

(Di domenica 24 dicembre 2023) Durante la semifinale dicon le Stelle,Tano ha parlato della rottura con la sua ex fidanzata ed ha rivelato di essere stato molto male ed aver perso 12 kg. Per la finale dello show di Milly Carlucci è intervenuto, che ha spiegato come mai la storia tra ile la sua ex è finita dopo molti anni. Pare infatti che la famiglia della ragazza non approvasse ildie il suo ‘status’. Alla base di tutto quindi ci sarebbero i pregiudizi dei suoceri dichenel sabato sera di Rai 1. What a time to be alive#ConLeStelle pic.twitter.com/C9d02eoCgz — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) December 23, ...