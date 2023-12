Ripetizione dilazionata | come funziona la tecnica per memorizzare informazioni

Leggi su robadadonne

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’apprendimento è un processo differente per ogni persona. Ci sono diverse tecniche che si possono usare, in particolare per, comprendendoli, alcuni concetti. Ce n’è una che per alcune personemolto bene: si tratta della, che può venire in aiuto soprattutto in quelle situazioni in cui ci sono cose che proprio non entrano in testa – perché può accadere, specialmente in particolari condizioni di stress da esame. Cos’è laLaspiega UniCusano, si basa su concettimemoria a breve e lungo termine, oltre che sulla cosiddetta curva dell’oblio. La memoria a breve termine è quella che ci consente di ricordare per un lasso di ...