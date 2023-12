Riflessioni su un’italianità svuotata

Leggi su linkiesta

(Di domenica 24 dicembre 2023) Abbiamo sempre pensato che la cucina italiana, e il cibo italiano in senso esteso, fossero i migliori del mondo. Una convinzione (relativamente recente) che si è rafforzata al punto da divenire un dogma inconfutabile per l’italiano medio, e non solo. La presunta supremazia del made in Italy – a tavola e sugli scaffali del supermercato – è stata protagonista del dibattito che ha ravvivato l’ultimo appuntamento di Tavola Spigolosa del 2023. Dati alla mano, il dominio del tricolore nella grande distribuzione non fa che sostenere la tesi dei fautori dell’italianità: la tredicesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy – studio semestrale che incrocia i dati in etichetta con quelli di vendita – conferma la leadership di questo trend rispetto agli altri fenomeni rilevati, con una quota del 27,5 per cento sulla numerica del perimetro del food & beverage e del 28,5 per cento ...