Ricordate Lele Mora? Lucarelli tira fuori la foto che terrorizza Ferragni

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Chiarae Fedez sono in silenzio e "confinati" nell'enorme e lussuoso attico milanese, con l'influencer che dopo il pandoro-gate "ha cancellato cene aziendali e ha messo a tacere le voci secondo le quali sarebbe saltata la testa del suo manager Fabio D'Amato. Nessun capro espiatorio, ma solo una lunga espiazione"; spiega Selvaggiache a suo tempo aveva puntato il dito sulla beneficenza o presunta tale di, In un lungo articolo sul Fatto,sottolinea anche un particolare che accomuna la parabola die quella dei Ferragnez. Per l'opinionista lo "scollamento dalla realtà" dell'imprenditrice "aveva raggiunto l'apice mesi fa, quando le prime pagine dei giornali mostravano gli studenti in tenda davanti alle università di Milano per accendere una ...