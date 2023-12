Ricevuta in Consiglio comunale la sorella di Giuseppe Giuliano | l’eroe bambino di Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023 – E’ statain Aula consiliare ladidi, Medaglia d’oro al valore civile quale “fulgido esempio di generoso coraggio e di amore filiale, spinti fino all’estremo sacrificio”, come riportato nel conferimento dell’onorificenza firmata dall’allora Presidente della RepubblicaSaragat. La signora Maria, nel capoluogo pontino per la presentazione del libro “240 ore. In memoria di”, di Cristian Goffredo Miglioranza e Danilo Ceirani, è stata invitata dal sindaco Matilde Celentano a raggiungere la riunione in corso della massima assise per ricordare a tutti il sacrificio estremo del piccolo ...