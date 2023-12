Riccardo Muti | la battuta che rischia di irritare i leghisti | «Da ignoranti scegliere il Va pensiero come inno nazionale»

(Di domenica 24 dicembre 2023) «In Italia l’ignoranza è così grave per anni si è discusso se metterlo» dicea proposito del “Va” di Giuseppe Verdi. Il commento del maestro non farà piacere ai militanti, soprattutto quelli della prima ora, che ancora oggi cantano con la mano sul cuore e gli occhi chiusi il finale del Nabucco, scelto da Umberto Bossidella battaglia indipendentista della Padania. E ancora oggi intonato al raduno del Carroccio a Pontida al posto dell’di Mameli. La frecciata diè arrivata dal palco del teatro di Busseto, città natale di Verdi, dove il maestro ha diretto in una serata per la salvaguardia e il recupero della residenza di Sant’Agata, ...

Non sarebbe un buon periodo quello che sta vivendo la cultura italiana secondo Riccardo Muti , che ha commentato con pessimismo la stagione in ... (open.online)

