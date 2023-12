Remi | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1

(Di domenica 24 dicembre 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va indel 2018 diretto da Antoine Blossier, adattamento cinematografico del romanzo Senza famiglia di Hector Malot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Rémi è un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. L’artista si esibisce in giro per la Francia e porta con sé il bambino, insieme ad una scimmietta, Joli-Coeur, e ad un fido cane, Capi. Vitalis stringe un patto con Rémi che se lui avesse cantato in pubblico lui gli avrebbe insegnato a leggere e a scrivere. Rémi approfitta della cosa per scrivere lettere alla madre e una volta raggiunti i soldi necessari li avrebbe ...

TORINO - " Io il migliore al mondo? Fa piacere sentirselo dire, per me conta aiutare i miei compagni di squadra e cercare di crescere partita dopo ... (247.libero)

La sera della Vigilia di Natale, sarà trasmesso il film ' Un amoresuo ' del 1995 diretto da ... Il giorno della vigilia, domenica 24 dicembre , andrà in onda "", adattamento cinematografico ...Un amoresuo (Commedia, Sentimentale) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di Jon ...(Drammatico, Family) in onda alle 21.30 su Rai 1 , un film di Antoine Blossier, con Maleaume Paquin, ...Rémi è un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. L’artista si esibisce in giro per la Francia e porta con sé ...Una serata all’insegna della musica con Elisa. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21 c’è “Natale a Roma”; su Rete4 alle 21.25 “Un amore tutto suo”; su Italia1 alle 21.30 “Una poltrona ...