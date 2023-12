Remì | Elisa | il circo o Una poltrona per due? La tv del 24 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Per la prima serata in tv, domenica 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. A dieci anniviene informato da suo padre Gerolamo che non è suo figlio, ma di essere stato trovato a Parigi, in fasce, dove era stato abbandonato, e che intende portarlo all’orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui economicamente. Affidato al signor Vitalis, un artista di strada, apparentemente burbero ma in fondo buono,viaggerà con lui attraverso la Francia, in compagnia del fedele cane Capi e della scimmietta Joli-Coeur. Questo lungo viaggio lo porterà a conoscere se stesso, la vita e il segreto delle sue origini. RaiTre alle 21.20 trasmetterà il “Festival deldi Montecarlo”. Torna il tradizionale appuntamento natalizio con il Festival del...