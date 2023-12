Reggiana-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 24 dicembre 2023) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliano cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione contro i calabresi che non vogliono mollare i playoff.si giocherà martedì 26 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliano si trovano al quattordicesimo posto con 20 punti in compagnia del Sudtirol. La squadra di Nesta si sta comunque ben comportando per essere una neopromossa, e nell’ultimo turno ha colto una preziosa vittoria in trasferta sul camnpo degli altoatesini interrompendo una striscia di sei partite senza successi. I calabresi sono scivolati al sesto posto con 30 punti dopo aver sfiorato anche la vetta della classifica. la squadra di ...

