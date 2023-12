Regali di Natale | attenzione ai giocattoli per bambini con interferenti endocrini | “Possono causare problemi nello sviluppo” Ecco come riconoscerli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Scarta la carta!” è una delle frasi più amate dai, perché prelude l’arrivo di un pacchetto regalo con un bel giocattolo. Una felicità limitata dato che in presenza di giochi in plastica il bimbo potrebbe entrare in contatto con gli Ftalati, un gruppo di sostanze riconosciutee collegate a difficoltà riproduttive, a perturbazionicorporeo, a problematiche respiratorie e a conseguenze renali e sul fegato. Per i, che sono molto più ricettivi degli adulti agli effetti nocivi degli elementi chimici, gli ftalati rappresentano un rischio rilevante. Sono presenti, infatti, in numerosi giochi perché conferiscono maggiore flessibilità ai materiali plastici. Non si vedono e non si sentono eppure fanno tanti danni: ...