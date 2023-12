Rebecca | il primo arbitro donna a conquistare la Premier

Esordio agrodolce in Premier League perWelch , designata per il match Fulham - Burnley e diventata ilarbitro donna a dirigere una gara della massima serie inglese. La 40enne è stata accolta all'ingresso in campo a Craven ...... che colleziona così iltitolo in carriera. Nel settore femminile, è Sarina Joos ad essere incoronata Campionessa. Nuovi vincitori anche nei binomi, conGhilardi e Filippo Ambrosini che ...Rebecca Welch è diventata il primo arbitro donna nella storia della Premier League, visto che ha diretto il match tra Fulham e Burnley.– Fulham-Burnley finisce 0-2. Ma non è questa la notizia, bensì Rebecca Welch, da oggi la prima donna ad arbitrare una partita della Premier League inglese. La quarantenne ha dato il via alla partita ...