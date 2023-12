Rassegna Ferragni Tutto e il contrario di tutto sulla crisi social dell' anno

Le altre notizie della giornata: sponsor in fuga da, reazioni alla Legge Bavaglio, il boom della moda italiana, strage all'università di Praga, la riforma dell'istruzione tecnica. Lastampa CORRIERE DELLA SERA 'Stop al fondo salva - ...Si parte immancabilmente dallastampa e, soprattutto, dalla politica. 'A quanto pare adesso basterà il 40% per vincere e ottenere il Premierato' commenta Fiorello. 'In pratica la Meloni ...Il Fatto Quotidiano che traccia le prossime mosse della Madonna degli Influencer, a partire da una lunga espiazione: “La Chiara Ferragni di prima non esisterà più”. Una breve rassegna delle ultime ...Nella città veneta è apparsa un’opera di EvyRein, in cui la coppia è rappresentata mentre passeggia mano nella mano. Lei ha in mano un… Leggi ...