Ranking ATP | tutti i punti che difenderà Jannik Sinner in classifica da gennaio a marzo 2024

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023)ha chiuso il 2023 al quarto posto nelATP con 6490: l’azzurro tornerà in campo in un torneo ufficiale direttamente agli Australian Open, dove arriverà con lo stesso piazzamento ine con lo stesso ammontare di. L’azzurro, infatti, lo scorso anno aveva giocato l’ATP 250 di Adelaide I, nel quale però si era fermato ai quarti di finale, incamerando 45: il torneo, però, non rientra tra i migliori 19 che compongono ladi, e dunque il tennista non perderà nulla. Agli Australian Open, invece, dovrà difendere i 180degli ottavi di finale dello scorso anno, mentre a febbraio l’azzurro avrà in successione due ...