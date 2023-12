RAI | “BALLANDO AL BOTTO! MILLY PERFETTA | LO SHOW ESPRIME LO SPIRITO DEL SERVIZIO PUBBLICO”

Lo chiamano il bello della diretta. Ballando con le Stelle in crush, al posto della finale in onda Techetechetè . Lo sfondo nero durante la pausa ... (tpi)

La diciottesima edizione di "con le Stelle ", in onda su1, programma condotto da Milly Carlucci, è stata vinta dal ballerino napoletano, nonché grande tifoso azzurro, Pasquale La Rocca . Con lui, in gara, Wanda Nara ...In un'intervista rilasciata a Bubino Blob prima della chiusura di questa stagione dicon le stelle , alla conduttrice Milly Carlucci sono state chieste anche notizie sulla ... visto che la...La giudice del programma condotto da Milly Carlucci ha rivelato chi sono i protagonisti che hanno colpito nel segno e chi ha deluso le aspettative: tutti i voti ...Natale a Roma è il film in onda in prima visione questa sera, 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale, alle ore 21 su Rai 2. Continua la proposta del secondo canale con i film natalizi. Questa è una ...