Qui giovanissima | oggi uno dei personaggi più amati di “Amici”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 24 dicembre 2023) Capelli corti e acconciatura Anni ’70, sguardo un po’ perso. Non tutti hanno capito chi è la donna che compare nello scatto del passato, che altro non è che un frame di un film famosissimo. Si tratta di unssimo della trasmissione di. Avete capito di chi si tratta? Nel frame di un famosissimo film del passato appare questa ragazza, ma non tutti hanno subito capito di chi si tratta. Pare, infatti, che qui sia ancorae col tempo sia notevolmente cambiata., infatti, è uno deipiùdi. In molti però non l’hanno ancora riconosciuta. Ecco quale identità si cela dietro questo volto. Chi è il volto noto dinella foto?, foto Screenshot – VelvetGossipIl ...