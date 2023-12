Quattro libri di mitologia per tutti | Circe | I miti del Nord e altri

(Di domenica 24 dicembre 2023) Eccoci alla terza puntata di consigli libreschi. Quest'oggi proponiamo 4 titoli imperdibili di genere mitologico, cominciando con i due celebri“La Canzone di Achille” e “”, i quali hanno permesso a Madeline Miller di diventare un’autrice virale, conosciutissima nel pubblico più giovane, ma molto apprezzata anche dagli adulti. In particolare "La Canzone di Achille" l’ha portata a raggiungere, e a mantenere, il podio delle classifiche delle vendite per quasi 2 anni tra il 2020 e il 2022. Passiamo poi ad un autore ancora più famoso, Neil Gaiman, con “Idel”, un favoloso viaggio che vi farà conoscerei personaggi delle leggendeiche. Il libro scandisce un arco narrativo che inizia con la genesi dei nove leggendari mondi norreni, ripercorrendo le avventure e ...

Entrando in una qualsiasi libreria, nell’ultimo mese, non si può fare a meno di notare una sezione dedicata alla saggistica sul conflitto ... (nicolaporro)

...il signor Rudi ci spiegherebbe che lui al presidente aveva anche spiegato che le pagine dei... Forse avrebbe voluto gridarlo aiventi che Lobotka non era Modric. Come il "voglio una donna" ...... diventando il secondo tedesco a vincere il titolo nel 2010, vincendonein totale, e ha ... Non scompariranno mai daidi storia o tra il ricordo dei fan, ma per molti bambini oggi Michael ...Tra le proposte, “La Canzone di Achille” e “Circe”, due celebri libri di Madeline Miller, mentre "I miti del Nord" di Neil Gaiman e "La vendetta degli Dei" di Hannah Lynn sono gli altri due titoli imp ...Durante le feste, che siano calde perché estive o che siano fredde perché natalizie (ma c’è chi “inverte” la temperatura delle stagioni e cerca il refrigerio della montagna a Ferragosto o il caldo dei ...