Quanto pagano i dipendenti alla Camera | Rampelli denuncia lo scandalo e inchioda la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Vicepresidente Fabio, l'ufficio di presidenza dellaha deciso di creare una società “in house” per fare quei lavori che sinora a Montecitorio hanno svolto cooperative esterne. Di quali lavori si tratta? «Sarà una società al cento per cento di proprietà delladei deputati e servirà a gestire i servizi di pulizie, ristorazione, rimessa e altro».Perché lo fate? Non andava bene il sistema usato sinora? «Venivano utilizzati lavoratori che guadagnavano anche 400 euro al mese. Unoinaccettabile».Il nuovo regime comporterà un aumento dei costi della? «Al contrario. Secondo le analisi effettuate da studi specializzati, risparmieremo un milione e mezzo di euro l'anno e migliorando la qualità dei servizi erogati contiamo di avere anche un margine superiore. Ma la ...