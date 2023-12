Quando il pensiero conta più di una vittoria Gli Sport Thinkers 2023

(Di domenica 24 dicembre 2023) Questa classifica, che su Il Foglioivo compie cinque anni, è sempre stata un omaggio non solo a chi lolo ha pensato, ma a chi lo ha cambiato. “Ilè azione” diceva il pedagogista Henri Wallon, riferendosi allo sviluppo dei bambini che, attraverso il corpo e il movimento, esprimono le proprie emozioni. Moris Gasparri (grazie per gli interminabili confronti whatsapp, quasi sempre notturni) ed io abbiamo costruito la classificapartendo da un podio fatto di game changers per i quali, con certezza, si vede un prima e un dopo. C’è un prima e un dopo la decisione di un allampanato e poco talentuoso studente dell’Oregon di saltare nel modo contrario a cui facevano tutti. Gli altri ridevano, lui diventò campione olimpico e da quel momento il ventrale stette al “Fosbury” come le candele all’energia ...

Lo sport non si cambia solo con il successo: ecco chi c'è riuscito con un gesto, una denuncia, un'idea