Putin può finire domani Le parole dell’ex capocentro Cia a Roma

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un cosiddetto cigno nero, cioè un evento imprevisto, legato all’invasione dell’Ucraina rovescerà la leadership di Vladimirin Russia. A parlare così al tabloid britannico The Sun è Jack Devine, fondatore e presidente della società di consulenza The Arkin Group LLC, alle spalle 32 anni nella Central Intelligence Agency con incarichi cruciali come la direzione delle cosiddette operazioni clandestine, della divisione America Latina, del centro antidroga, della task-force Afghanistan a metà anni Ottanta ai tempi dell’invasione sovietica respinta. Alla fine degli anni Ottanta è stato, dirigendo le attività in Italia dell’agenzia e dei suoi uomini, tra cui Aldrich Ames, che nel 1994 sarebbe stato poi condannato negli Stati Uniti per spionaggio per conto di Unione Sovietica e Russia.ha eliminato ...