Putin potrebbe lanciare «un attacco a un Paese europeo entro il 2025» Ma l' America | lo zar pronto a una tregua

Gli ex funzionari russi aggiungono checambiare nuovamente idea se le forze russe guadagnassero slancio'. 'è davvero disposto a fermarsi alle posizioni attuali', ha detto al New ...Kiev per la prima volta da cento anni festeggerà il Natale il 25 dicembre. Zelensky: "Saper abbattere caccia è chiave per vincere ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...BERLINO — Alla Germania e alla Nato restano «circa 5 o 8 anni» per difendersi dalla Russia. «Alla fine del decennio» Vladimir Putin potrebbe tornare all’attacco… Leggi ...