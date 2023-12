Programmazione Sportiva Rai | Eventi | Rubriche e Novita' 24 Dicembre 2023 Rai Sport

Il Celta Vigo si separa dal direttore sportivo Luis Campos. 'La partenza del portoghese non influirà sull'imminentedi una struttura che sarà guidata dall'incorporazione di un nuovo direttore sportivo, con un ruolo e un modello diverso da quello di Campos, poiché quest'ultimo sarà presente ...In vista del weekend, Domenica 24 Dicembre 2023 , Digital - News.it vi presenta ladella Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, ...Jannik Sinner è stato uno dei grandi protagonisti della stagione per lo sport italiano: numero 4 al mondo, finalista alle ATP Finals, semifinalista a Wimbledon, trascinatore dell'Italia in Coppa Davis ...Redazione 24 dicembre 2023 11:00 Condividi “Buon Natale a tutte le famiglie siciliane, a tutti i giovani che non possono trascorrere questo periodo di festa in Sicilia per motivi di lavoro, ai malati, ...