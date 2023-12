Il direttore Sosto ha dato spiegazioni sullarelativa all'edilizia sanitaria, ... Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis alWhatsApp e Telegram di ...LaMediaset cambia a favore della soap opera Beautiful, dalle ore 14.00 alle ore 14.30, seguita da Terra Amara, in onda su5 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A seguire, spazio a ...Melaverde 24 dicembre. Nel corso della puntata, è proposto un focus sulla pastorizia e, in particolare, sulla transumanza.Cambio programmazione Mediaset per oggi, domenica 24 dicembre. Terra Amara in onda su Canale 5 il pomeriggio anziché in prima time ...