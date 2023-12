Progettista meccanico

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 24/11/2023 SETTORE: EngineeringSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda metalmeccanica di UMBERTIDE un peritoo laureato in ingegneria meccanica con ottima conoscenza del disegno tecnico e di software di modellazione CAD e dei principali processi di produzione (lamiera, piegatura tubi e lavorazioni per asportazione di truciolo). Completano il profilo flessibilità, buone capacità di lavorare in Team che in autonomia, doti di problem solving, gestione dei propri carichi di lavoro e del team di competenza e propensione alla mobilità Richiesta pregressa esperienza all’interno di un ufficio tecnico di circa 2/3 anni Il contratto collettivo nazionale lavoro che verrà applicato èindustria, l’inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata ...