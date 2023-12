Probabili formazioni Juventus-Roma | diciottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 30 dicembre in un Allianz Stadium che spesso e volentieri nelle feste natalizie ha ospitato questa sfida classica del nostro calcio. Su Dazn potrete seguire questo big match tra Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Tanti i temi della partita. E obiettivi diversi. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. E naturalmente vi offrirà tutti gli approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Allegri e Mourinho.– Torna Chiesa e farà coppia con Vlahovic. Weah e Kostic ...