Prima uscita di Chiara Ferragni dopo il caso Ballocco | ecco cosa ha detto alla stampa – VIDEO

(Di domenica 24 dicembre 2023), precedentemente relegata in casa e visibilmente depressa, sembra avviarsi verso una ritrovata normalità. Recentemente è stata avvistata al Parco Sempione di Milano in compagnia dei suoi figli.diilBalocco Nonostante la bufera che continua a circondarla,ha preso l’iniziativa di portare i figli al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

prima uscita di casa per Chiara Ferragni da quando è scoppiata la bufera mediatica per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di ... (tg24.sky)

pubblica per Chiara Ferragni dopo il caso Pandoro. L'imprenditrice è stata immortalata dal Corriere della Sera mentre era al parco a Milano la vigilia di Natale con i figli Leone e ...di casa per Chiara Ferragni da quando è scoppiata la bufera, anche giudiziaria, per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di cioccolato di Dolci Preziosi di cui si stanno ...Prima uscita di casa per Chiara Ferragni, da quando è scoppiata la bufera, anche giudiziaria, per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di cioccolato di Dolci Preziosi di cui si stanno ...L'influencer è uscita dalla sua maxi casa milanese e si è recata al parco con i figli e la madre: ecco come sta ...