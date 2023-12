«Prima o poi scopriranno che Babbo Natale non esiste» | la gaffe della preside alla recita | i bambini scoppiano a piangere

Leggi su open.online

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dice di essere stata fraintesa laMilena Meggiorin quando ha detto di fatto che «non». Iperò che ascoltavano il suo discorsofesta natalizia a scuola, però, devono aver colto in pieno il senso del suo intervento, come confermano gli stessi genitori: «I nostri figli si sono messi a, increduli per ciò che avevano appena scoperto». Come riporta il Giornale di Vicenza, pocodila dirigente scolasticascuola paritaria e del nido integrato “San Giuseppe” di Lerino a Torri, in provincia di Vicenza, si è ritrovata anche lei vittima di un «errore di comunicazione». Il discorsodirettrice Tutta colpa del suo discorso a genitori e ...